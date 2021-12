Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic (59 de ani) a fost demis astazi de Dinamo, in locul lui fiind numit Flavius Stoican (45). Rednic a fost șocat de anunțul clubului. Un reporter GSP l-a informat pe Mircea Rednic ca a fost demis. „Puriul” a fost șocat de veste! Nici Nicolae Badea nu știa despre intenția conducatorilor din…

- Dinamo a coborat pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, dupa ce Academica Clinceni a invins-o pe FC U Craiova 1948. Mircea Rednic (59 de ani) spune ca nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație, dar alb-roșii și-au propus un obiectiv mareț in ultimele trei jocuri de campionat din acest an. Antrenorul…

- Mircea Rednic (59 de ani), tehnicianul celor de la Dinamo, a comentat in conferința de presa de la finalul meciului cu FCU Craiova (0-0) varianta de a fi inlocuit in perioada urmatoare cu Dusan Uhrin jr. Gazeta a aflat ca Dusan Uhrin este mutarea pe care fanii acționari ai lui Dinamo o pregatesc pentru…

- Antrenorul FC Dinamo, Mircea Rednic, s-a aratat surprins de faptul ca, de cand a venit la echipa, actiunile membrilor DDB de sprijinire a formatiei "alb-rosii" au scazut, conform news.ro "Vad ca cineva acuza ca Rednic si Muresan... Noi vrem binele echipei, ca n-am venit... Puteam sa stau si…

- Mircea Rednic (59 de ani) l-a ajutat pe Adrian Mititelu (53 de ani) sa-și faca echipa pentru Liga 1, iar acum cei doi prieteni sunt rivali in lupta pentru evitarea retrogradarii. Antrenorul lui Dinamo i-a trimis la nou-promovata pe belgienii Huyghebaert, Van Durmen și Marquet. Dinamo - FCU Craiova se…

- Rapid vs FC U Craiova 1948: Duelul nou-promovatelor are loc luni seara, în epilogul etapei a 14-a din Liga 1 la fotbal, de la ora 20:30.Deși oltenii au promovat en-fanfare în prima divizie, giuleștenii o duc mai bine pe prima scena, unde acomodarea s-a facut repede, iar rezultatele au…

- Flavius Stoican se pregatește de al doilea meci pe banca celor de la FCU Craiova, acasa cu Gaz Metan Mediaș. Antrenorul este pregatit sa obțina prima victorie pe banca oltenilor in meciul de vineri seara. Stoican a dezvaluit cum echipa sa este vazuta ca un adversal facil de catre adversari și iși indeamna…

- Noul antrenor al lui FCU Craiova ar urma sa fie Flavius Stoican. Informația a fost lansata in urma cu scurt timp de Radu Naum, moderatorul emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport. Refuzați de Marius Șumudica și Eugen Neagoe, FCU s-a reorientat catre Flavius Stoican. Cele doua parți au negociat astazi,…