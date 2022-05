Stiri pe aceeasi tema

- DINAMO. Invinși in prima manșa a barajului de Universitatea Cluj, scor 0-2, „cainii” pregatesc saptamana aceasta cea mai importanta partida a lor din ultimii ani, returul care va decide daca roș-albii retrogradeaza sau nu in liga secunda. „Cainii” au aflat care e situația jucatorilor cu problme medicale. …

- Universitatea Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 2-0, in manșa tur a barajului pentru menținerea/promovarea in Liga 1. Florin Prunea (53 de ani), fost fotbalist și conducator in Ștefan cel Mare, crede ca elevii lui Dusan Uhrin pot intoarce rezultatul la București. Returul va fi pe 29 mai, pe stadionul…

- Ionel Danciulescu, fost jucator și oficial la Dinamo, nu l-a menajat pe Iuliu Mureșan, dupa ce roș-albii au fost surclasați de Universitatea Cluj in turul barajului pentru menținerea/promovarea in Liga 1, 0-2. Danciu-gol in reproșeaza ofcialului ca a abandonat echipa in ultimele saptamani. Universitatea…

- Dusan Uhrin, antrenorul celor de la Dinamo, a incercat sa gaseasca explicații pentru prestația dezastruoasa a „cainilor” din barajul cu Universitatea Cluj, pierdut cu 0-2. Universitatea Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 2-0, fiind la un meci distanța de a produce șocul deceniului in Liga 1. „Cainii”…

- Mircea Lucescu (76 de ani) putea vea o alta cariera in antrenorat daca ajungea la Porto dupa plecarea de la Dinamo. Pinto da Costa (84 de ani), președintele portughezilor, a dezvaluit ca in urma cu 32 de ani Mircea Lucescu a fost aproape sa devina noul antrenor al celor de la Porto, dar totul a picat…

- Grecia a semnat joi doua contracte cu Franta privind achizitia a trei fregate de aparare si interventie si zece avioane de lupta Rafale, intr-o noua etapa a aliantei strategice dintre cele doua state, informeaza AFP.

- In 2017, cand a devenit ocupanta locului 1 mondial, Simona Halep a ramas fara sponsorul ei principal, Adidas. Inca de atunci, s-a spus ca in tenisul feminin, de multe ori, aspectul fizic si potentialul de marketing conteaza mai mult decat rezultatele obtinute pe teren prin munca.