Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea a fost trimis in judecata, an iunie 2019, de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru ca condus sub influența alcoolului. In noiembrie, oficialul lui Dinamo a fost condamnat la 9 luni cu amanarea aplicarii pedepsei cu un termen de supraveghere timp de 2 ani, anunta Newsweek.…

- Florin Prunea, managerul general al echipei de fotbal Dinamo, a fost condamnat la noua luni de inchisoare cu suspendare pentru ca a fost prins baut la volan. Fostul international, Florin Prunea, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București vara trecuta pentru…

- Florin Prunea (52 de ani), managerul lui Dinamo, a fost condamnat la noua luni de inchisoare cu suspendare. In iunie 2019, Florin Prunea a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru ca condus sub influența alcoolului, anunța newsweek.ro. ...

- Sentința de ultima ora, in cazul Colectiv. Fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul Colectiv. Cei trei patroni ai clubului Colectiv au primit 11 ani și 8 luni de inschisoare. Decizia este in prima instanța. Articolul…

- Medicul Andrei Dumitrescu, 39 de ani, acuza Primaria Sectorului 1 și Poliția Locala Sector 1 ca nu au demolat o casa construita nelegal in Straulești de sora unui interlop, deși exista o sentința definitiva in acest sens, care ar fi trebuit pusa in aplicare inca de anul trecut. Judecatoria susține una,…

- Un barbat condamnat la inchisoare pe viața pentru crima susține ca și-a ispașit pedeapsa dupa ce o septicemie i-a provocat moartea temporara. Mai mult, acesta susține ca doctorii i-au incalcat drepturile in momentul in care a spus ca nu vrea sa fie resuscitat, dar i s-au administrat fluide de resuscitare,…