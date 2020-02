Stiri pe aceeasi tema

- Va implini 46 de ani in martie, insa Eva Mendes arata aproape la fel ca acum 20 de ani. Actrița americana cu origini cubaneze a vrut ca asta sa fie clar și pentru fanii ei care susțin ca incepe sa se ofileasca.

- Despre vreme și despre iarna asta am putea vorbi la nesfarșit, dar n-ar fi la fel. Astazi sarbatorim omul care din vorbit a facut o arta. Si il iubim pentru asta. O legenda vie a rasului, a plansului și in fond a emoției umane... Florin Piersic.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, afirma ca intentioneaza sa stopeze urgent defrisarile ilegale, insa pentru aceasta este nevoie de modificari ale cadrului legislativ, de reoperationalizarea SUMAL si de restructurarea unor institutii.

- Santajul sentimental este o forma puternica de manipulare in care oamenii apropiati noua ne ameninta ca ne pedepsesc daca nu facem ceea ce doresc. Santajistii de acest tip stiu cat de mult pretuim relatia pe care o avem cu ei. Ne cunosc vul ne rabilitatile si cele mai ascunse secrete. Pot fi parintii…

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a postat duminica un mesaj pe Instagram cu ocazia Zilei Naționale. „Iți mai doresc și imi doresc și mie ca in noul an al existenței tale sa naști speranța! Speranța ca dezbinarea, ura, nervozitatea și lipsa de toleranța existente in societatea romaneasca in…

- Pista de atletism a Stadionului Municipal este data in folosința gratuita incepand de marți, 26 noiembrie, pentru toți cei care doresc sa alerge. Totodata, intreg stadionul va fi deschis pentru vizitatori, fiind un reper important al orașului. „Pista de atletism a Stadionului Municipal…

- Copiii au aceleasi drepturi ca adultii sau exista si drepturi specifice lor? Ce spun copiii si ce fac adultii in privinta drepturilor copilului? Copiii cred ca ar trebui sa aiba dreptul de a fi copii, de a avea educatie, de a participa, vor ajutor si sprijin.

- "Ii doresc mult succes doamnei Valean, v-am spus un lucru si repet: niciodata nu vom merge in afara granitelor sa criticam un roman care ocupa o functie de conducere. Chiar daca aici, in Romania, avem dispute politice, avem dispute electorale, cred ca in afara granitelor Romaniei trebuie sa avem o abordare…