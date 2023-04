Stiri pe aceeasi tema

- Marele actor clujean Florin Piersic a transmis romanilor un mesaj catre romani de Florii, zi in care e si onomastica sa. „Sa fiți sanatoși, mi-e greu sa va urez sa fiți fericiți, e greu sa fii fericit, dar daca ai o speranța și un gand bun catre cel de sus mai putem sa zicem ca […] Source

- Vladimir Putin a transmis, in urma cu puțin timp, un mesaj pentru toate femeile din Rusia, cu ocazia zilei de 8 martie, in care se sarbatorește "Ziua Internaționala a Femeii". Ce a transmis președintele rus.

- Auchan a luat o decizie in permiera in Romania, și anume sa elimine casierii, iar clienții sa iși scaneze și plateasca singuri cumparaturile. Decizia a adunat pareri pro și contra, insa Marian Godina a transmis un mesaj prin care și-a exprimat ferm nemulțumirea.

- Prim ministrul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de sustinere pentru poporul grec si autoritatile de la Atena, in urma tragicului accident feroviar petrecut noaptea trecuta in Grecia, in care au murit cel putin 32de persoane.Guvernul Romaniei este alaturi de prietenii nostri greci in urma tragicului…

- Irina Loghin, „regina muzicii populare” a implinit 84 de ani și nu putea lipsi Fuego de pe lista prietenilor care au felicitat-o. Artistul a marcat ziua de naștere a Irinei Loghin cu cateva randuri din suflet pentru cea care, spune el la randul sau, i-a devenit ca o a doua mama. „Azi celebram ziua de…

- Vald Gherman a avut parte de o surpriza de zile mari cu ocazia zilei sale de naștere, din partea celor mai dragi prieteni. Pentru ca nu iubita lui nu i-a putut fi altaturi, el a sarbatorit intr-un mod total neașteptat.

- Ada, fosta concurenta a sezonului 6 Mireasa, a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele sociale despre relație cu Sebaidin. Tanara a ținut neaparat sa lamureasca situația, confirmand ca formeaza un cuplu cu acesta.

- 15 ianuarie 2011 ndash; primul an in care a fost serbata Ziua Culturii Nationale.Decretul pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 15 ianuarie mdash; Ziua Culturii Nationale a fost semnat la 6 decembrie 2010, iar Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 a fost publicata in MO 831 din 13 decembrie…