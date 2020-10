Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Ilie, piesele tale nu se potrivesc deloc cu starea ta de spirit! Dupa ce a anunțat public ca divorțeaza de soția sa, artistul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza total neașteptata! Imagini de senzație cu solistul trupei Vunk!

- Mario Fresh și Alexia Eram sunt impreuna, dar mai mult separat, sau cel puțin așa au aparut in fața paparazzilor Spynews.ro, care le-au urmarit fiecare mișcare. Nici n-am spune ca sunt impreuna de patru ani!

- Nu, nu e un scenariu al noului film al lui Zac Efron. Chiar asa s-a intamplat! Asadar, atunci cand vedeti astfel de povesti in comediile romantice hollywoodiene, nu puteti da vina pe scenaristi, daca se inspira din realitate...

- Bucurestenii care au iesit in acest weekend sa faca piata in zona Cotroceni au avut parte de o mare surpriza. La una dintre tarabe, vanzand ardei kapia, bulion si rosii, era insusi Alexandru Arsinel. Celebrul actor isi ajuta fiul cel mic, care are o afacere in domeniul agricol. Operat de hernie de disc…

- Așa cum spun și versurile melodiei sale, „hocus pocus, apar banii”, Selly a aratat ca nu sta rau deloc la capitolul financiar. Celebrul vlogger a mers sa faca un schimb de bancnote, insa a fost „asaltat” de admiratoare, in public. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Cine a auzit de gatit? Adi Popa și iubita cumpara mancare la pachet! Bruneta, tratata ca o adevarata regina de celebrul fotbalist! Imagini de senzație cu cei doi ”porumbei”, surprinse de catre paparazzii Spynews.ro!

- Așa mama, așa fiica! Roxana Dobre și soacra lui Florin Salam s-au transformat in „reginele șofatului”! Iata cum au fost surprinse in public de catre paparazzi Spynews.ro! Imagini de senzație!