- Florin Piersic, in varsta de 82 de ani, a dezvaluit ca sufera pentru ca tot mai mulți dintre prietenii sai artiști se sting din viața. „Se duc toți oamenii pe care i-am iubit și i-am admirat in viata mea. Nu credeam ca eu am sa le aduc un ultim omagiu. Dar asta e...Nu mai zic nimic! Mai am…

- A murit la 80 de ani. La varsta senectuții. Marele nostru artist a transfomat taragotul dintr-un banal instrument lautaresc intr-unul demn de o fi larmonica. Puțini știu, insa, un episod grav din viața sa.

- Dumitru Farcaș a murit marți, 7 august, la varsta de 80 de ani in urma unui infarct intr-un spital din Cluj. Dupa ultima emisiune in direct, Cozmin Gușa iși amintește ca, impreuna cu Dumitru Farcaș, a facut planuri pentru a 80-a aniversare a artistului. Marele actor Florin Piersic a postat pe contul…

- Ovidiu Purdea Somes a declarat, marti, ca i-a admirat lui Dumitru Farcas frumusetea talentului, generozitatea sufletului si spiritul de român. ”Alaturi de Grigore Vieru si Florin Piersic, Dumitru Farcas a fost unul dintre cei mai frumosi români pe care i-am cunoscut. I-am…

- "Doamne, Dumnezeule, te rog opreste-te! Nu ii mai lua, unul dupa altul de langa noi! Mitrule, fratele meu, cum sa-mi faci una ca asta?! Mai zilele trecute am vorbit la telefon! Ce amintiri de o viata avem noi impreuna! Ai plecat de langa noi tu om minunat si artist exceptional! Simt in inima…

- Florin Piersic, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Dumitru Farcas, a vorbit despre relatia lui cu celebrul taragotist si despre ce a insemnat acesta pentru Romania. Piersic era vizibil emotiont, tocmai intorcandu-se de la spitalul din Cluj unde a decedat Dumitru Farcas. „In clipa asta vin de la…

