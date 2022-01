Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul și iubitul actor Florin Piersic iși va petrece și anul acesta ziua de naștere departe de ochii lumii. In munți, fara telefon. Actorul a rupt tradiția de a-și petrece ziua de naștere pe scena. Indragitul actor care implinește joi 86 de ani pare a se fi retras deja la cabana sa din zona muntoasa…

- Pavel Bartoș iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Prezentatorul TV implinește 47 de ani și a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare prin care le-a mulțumit urmaritorilor pentru urarile primite. Mereu cu zambetul pe buze și plin de entuziasm, actorul a marurisit ca se simte foarte…

- Papa Francisc implinește astazi 85 de ani, iar credincioșii au la dispoziție, la fel ca in fiecare an, o adresa de e-mail pe care pot trimite urari cu aceasta ocazie pentru el. Ce obiceiuri are Suveranul Pontif in aceasta zi? Papa Francisc I s-a nascut pe 17 decembrie 1936 in Argentina, Buenos Aires,…

- Bucurie mare in familia lui Sorin Brotnei de la Akcent! Cantaretul implinește frumoasa varsta de 41 de ani, iar toata familia este alaturi de el. In cadrul unui interviu recent artistul le-a povestit fanilor cum sarbatoreste aceasta zi, dar mai ales ce loc special a ales. Sorin Brotnei de la Akcent…

- Gina Pistol implinește astazi 41 de ani, iar spre deosebire de alți ani, cand a avut parte de petreceri grandioase, vedeta a ales sa aniverseze altfel. Vedeta este mama unei fetițe de cateva luni și traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Smiley, de aproape patru ani. Gina Pistol implinește…

- Cunoscutul comediant Nick Cannon trece prin momente extrem de grele. Fiul sau de doar cinci luni a incetat din viața din cauza unor probleme de sanatate. Bebelușul a murit din cauza unei tumori cerebrale.

- Zi de sarbatoare pentru Gabriela Prisacariu! Soția lui Dani Oțil iți serbeaza astazi ziua de naștere. Vedeta a implinit varsta de 29 de ani și traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, asta dupa ce a devenit mamica.

- Ne amintim cu toții de Vulpița de la Acces Direct, da!? Ei bine, astazi Veronica Stegaru iși sarbatorește ziua de naștere, dar nu in fața camerelor de filmat, așa cum s-a intamplat anul trecut, ci in gospodaria din Blagești, satul natal.