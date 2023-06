Florin Piersic a răbufnit, după scandalul cu un cerșetor din Cluj: a fost exagerat din rea-voință Dupa ce filmarea s-a viralizat, au aparut sute de comentarii cu pareri imparțite. In timp ce unii il felicitau pe Florin Piersic pentru ca nu a intrerupt spectacolul, alții au criticat felul sau de a-l alunga pe omul strazii. Pe moment, marele actor a refuzat sa faca comentarii insa acum a venit cu prima reacție.„Cine ma cunoaște cat de cat, știe ca n-am tratat niciodata pe nimeni cu superioritate și am dat tuturor aceeași atenție, fie ca era vorba de o femeie de serviciu, academician, maturator de strada sau șef de stat. In general, este greu pentru un actor cand trebuie sa se prezinte in fata… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

