- Actorul Florin Piersic a fost externat luni de la Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor” evolutia acestuia fiind favorabila, a informat unitatea medicala intr-un comunicat remis presei. „In dimineata zilei de 3.06.2024, domnul Florin Piersic a fost externat de la Spitalul…

- Actorul Florin Piersic a scapat de calvarul plimbarilor prin spitale. Dupa aproape 3 saptamani de suferința, marele artist și-a revenit complet. Medicii spun ca este cooperant, se simte bine și se poate deplasa, fara ajutor, pe distanțe scurte. Florin Piersic, mesaj in exclusivitate pentru Realitatea…

- Actorul Florin Piersic, 88 de ani, este „in stare stabila” la secția ATI a Spitalului de Ortopedie Foișor din București, dupa ce a fost extrasa proteza de genunchi și i s-a pus una temporara, „purtatoare de antibiotic”, au anunțat miercuri la amiaza, 9 mai, reprezentanții Spitalului, prin ASSMB.„In…

- Florin Piersic a fost supus unei intervenții chirurgicale in urma careia i-a fost indepartata proteza de la genunchi. In prezent, marele actor se afla la secția ATI a SPitalului Foișor, dar starea sa este in continuare grava. Florin Piersic a fost transferat, astazi, la Spitalul Foișor din Capitala.…