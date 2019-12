Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite a fost unul extrem de „condimentat”, caci am avut parte de povești senzaționale de viața, preparate delicioase și batalii culinare ce ne-au ținut mereu cu sufletul la gura!

- Chef Ciprian Tataru a fost diagnosticat cu o boala grava, iar tratamentul este costisitor. Rude, prieteni și colegi de breasla, oameni cu experiența in bucatarie, toți s-au mobilizat și au postat pe rețelele de socializare apelul disperat. Chef Ciprian Corneliu Tataru se lupta cu o afecțiune…

- Ediția de luni seara a adus un nou record de audiența pentru emisiunea Chefi la cuțite: show-ul a inregistrat cea mai buna audiența la nivelul publicului comercial, de la lansarea sezonului 7. 29,3 procente...

- Dupa ce a pierdut un concurent și a ramas doar cu trei bucatari in echipa, Chef Catalin Scarlatescu trece prin emoții uriașe! Ce s-a intamplat in ediția de marți, 26 noiembrie 2019, a emisiunii Chefi la cuțite?

- Amalia Bellantoni, concurenta in echipa lui chef Catalin Scarlatescu, a parut ca și-a sabotat adversarii subtil, la proba la care competitorii aflați la duel au fost provocați sa incante jurații cu o friptura pe cinste. A platit imediat, caci a suferit un accident.

- Un ingeraș de fetița de numai doi ani are nevoie de ajutorul nostru al tuturor pentru a caștiga lupta cu boala nemiloasa. In numele ei, prietenii de familie și cunoscuții fac apel pe rețelele de socializare, deoarece micuța are nevoie de sange. „Și tu poți aduce un zambet pe chipul unui mic ingeraș.…

- Antena 1 a difuzat in memoriam materialul in care designerul Razvan Ciobanu a gatit in emisiunea „Chefi la cutite“ o placinta cu iaurt, cu sase zile inainte sa-si piarda viata intr-un accident rutier.

- Un copil in varsta de 13 ani, care seamana cu chef Florin Dumitrescu, i-a impresionat pe cei membri ai juriului competitiei culinare „Chefi la cutite“ cu preparatul sau, un pandispan in doua culori.