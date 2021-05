Stiri pe aceeasi tema

- Noi dezvaluiri ies la iveala dupa ce Florin Pastrama a plecat de acasa! Motivul pentru care afaceristul a lasat-o singura pe Brigitte. Soțul brunetei a vorbit la Antena Stars despre problemele de sanatate cu care se confrunta mama sa, dar mai ales, a spus ca nu are de gand sa se desparta vreodata de…

- Dupa ce camatarii au dat buzna in localul pe care il deține, Brigitte Sfat este inca șocata, deoarece a trecut prin una din cele mai neplacute experiențe din viața ei, la care nici nu s-ar fi gandit vreodata. Bruneta a facut declarații șocante, in exclusivitate, la Antena Stars, despre tot ce a trait…

- Florin Pastrama a plecat din casa in care locuia cu Brigitte in urma unor discuții intense legate de situația lor financiara. Acum, acesta face un anunț despre relația lui cu Brigitte.Florin Pastrama nu are de gand sa se desparta de Brigitte, a anunțat ramane in continuare soția lui, chiar daca acum…

- Cu toate ca a trecut printr-un divorț scandalos, soarele a rasarit pe strada lui Alin Oprea. Artistul și frumoasa sa iubita, Medana, au implinit doi ani de la relație. Indragitul cantareț i-a facut o surpriza de proporții brunetei și a surprins-o cu nici mai mult, nici mai puțin de 1.500 de trandafiri.…

- Brigitte și-a pierdut calmul și a inceput un scandal de proporții cu soțul ei Florin Pastrama, dupa ce a ramas fara 72.000 de euro din cauza datoriilor afaceristului. Bruneta a dezvaluit ca banca i-a blocat contul comun pe care il avea cu șoțul, dar care conținea doar banii ei. Acum, vedeta cere separarea…

- Brigitte și Ilie Nastase au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz. Cei doi s-au certat și s-au inpacat de mai multe ori, in cele din urma ajungand la divorț. In prezent, bruneta este casatorita cu Florin Pastrama, povestea lor de dragoste incepand la Ferma, show difuzat de Pro…

- Florin Pastrama a decis sa spuna tot adevarul despre operațiile estetice ale lui Brigitte. Deranjat de prea multele intervenții avute de soția lui, barbatul i-a spus ca ar prefera sa renunțe la cateva artificii de imagine, iar bruneta nu prea a fost incantata de cele auzile.

- Cu ocazia aniversarii a doi ani de cand a fost ceruta in casatorie de Florin Pastrama, Brigitte a planuit o petrecere surpriza pentru afacerist. Avand in vedere ca ziua coincide cu ziua lui de naștere, bruneta a vrut sa se asigure ca totul va fi perfect și a preparat chiar ea tortul și gustarile.