Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama arata total diferit dupa ce s-a lasat din nou pe mainile medicului estetician. De data asta, vedeta este de nerecunoscut, uimindu-l chiar și pe soțul ei, Florin Pastrama. Brigitte a ales celebra intervenție "russian lips", prin care medicii creeaza volum nu in lațime a buzelor.Astfel…

- Ziua și dezvaluirile! Așa sta treaba in cel mai controversat scandal al momentului! Cum a reacționat fiul Ioanei, soția lui Ilie Nastase, dupa ce fostul tenismen a agresat-o! Bruneta a dat carțile pe fața! Ce decizie a luat vedeta?

- Camelia Potec a venit astazi in emisiunea lui Catalin Maruța alaturi de fiica ei, pe nume Caelia. Aceasta a vorbit despre cum a fost anul 2020 pentru ea, dar a facut și o dezvaluire de sanzație. O mare vedeta i-a pus porecla Maruța unui animal Pentru Camelia Potec anul 2020 a fost un an dificil, […]…

- Fac ce fac, dar nu se pot lasa unul de altul. Deși relația lor a suferit mai multe coborașuri decat urcușuri, Brigitte și Florin Pastrama au pus dragostea pe primul loc, drept pentru care astazi sunt din nou impreuna. Cei doi pare ca au stabilit și noi reguli dupa care iși vor gestiona relația. Unul…

- Brigitte a fost scoasa din minți de soțul ei, care nu ar acorda atenție suficienta detaliilor legate de aspectul lui și nici nu o ajuta cu treburile de zi cu zi. Gestul lui Florin Pastrama a infuriat-o la culme pe vedeta, iar reacția ei a fost pe masura.

- Brigitte și Florin Pastrama au facut, in sfarșit front comun cu Robi, și au reușit sa il așeze pe adolescent la casa lui. Dupa lungi deliberari și glume nesarate, fiul lui Brigitte are propriul lui apartament, dar și o garsoniera unde iși va pune bazele carierei sale.

- Ilie Nastase a fost tranșant marți seara, in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Fostul mare tenisman a facut declarații incredibile despre fosta lui soție, Brigitte, cu care a avut 5 ani de mariaj și 8 de relație. „Ea a caștigat imagine de pe urma mariajului cu mine”, a spus…

- Anunțul pe care Brigitte Sfat l-a facut cu lacrimi in ochi. Vedeta a dezvaluit ca s-a desparțit de Florin Pastrama. Bruneta a spus ca a ajuns la capatul puterilor, iar decizia ei de a pune pauza mariajului cu Florin Pastrama vine ca o reacție normala, in contextul in care a indurat atatea violențe,…