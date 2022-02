Stiri pe aceeasi tema

- Imagini revoltatoare au ajuns pe internet, asta dupa ce Adrian, un barbat din Timișoara, a fost atacat in plina zi de un tanar șofer. Aceasta incalcase regulile de circulație și a fost la un pas de-al calca cu mașina.

- Anda Adam a incalcat regulile de circulație pentru a treia oara. Unde și-a parcat indragita cantareața bolidul de lux, chiar daca a fost amendata pentru astfel de greșeli in trecut. Cum motiveaza vedeta nerespectarea legii.

- Nicoleta Luciu a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in plina zi facand slalom printre mașini de la un salon de infrumusețare la altul. Cum la fizic e mereu atenta, la regulile de circulație nu prea, astfel ca a incurcat traficul la intrarea intr-o benzinarie.

- Ioan Andone nu-și neglijeaza niciodata prietenii, iar ori de cate ori are ocazia iese cu ei in oraș. Antrenorul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania in timp ce a luat masa in oraș cu un prieten, dar și cum incalca regulile de circulație in trafic.

- Adrian Ilie nu prea este un adept al regulilor. De data aceasta, fostul fotbalist și-a facut o apariție de-a dreptul neașteptata, la doar 0 grade Celsius. Fara sa țina cont de nimic, el a fost surprins fara masca intr-un supermarket din Capitala. Sportivul și-a lasat mașina intr-un loc nepermis, iar…

- Nana Falemi este indragostit din nou?! Este intrebarea pe care toți fanii fostului fotbalist și-o vor pune, dupa ce vor vedea imaginile surprinse de paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara. Ei bine, domnișoara misterioasa cu care s-a intalnit l-a facut sa uite și de…

- Laurette a dat dovada nu o data, ci de foarte multe ori ca este o mama devotata pentru fiica sa. Ei bine, caci pe langa acest rol este și o adevarata femeie de afaceri, mulatra reușește cu greu sa iși sincronizeze timpul, astfel ca de multe ori este grabita. Nu este prima data cand bruneta incalca regulile…

- Florin Pastrama este un barbat responsabil atunci cand vine vorba de familia sa. Afaceristul iși imparte timpul atat cu treburile din viața cotidiana, cat și cu afacerile. Dovada sunt imaginile noastre surprinse de paparazzi Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania.