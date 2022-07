Florin Pastramă, primele declarații despre divorțul de Brigitte. „Tot ce spune ea are dreptate” Florin Pastrama rupe tacerea și face primele declarații despre divorțul de Brigitte, la cateva saptamani de cand ea a anunțat oficial separarea. Barbatul a fost discret, nu a vrut sa ofere multe detalii despre separarea lor, insa a precizat pentru Click ca Brigitte are dreptate in tot ce spune. „Eu unul merg pe credința in Dumnezeu! Nu vreau sa vorbesc acum de Brigitte! Sa vorbeasca ea, tot ce spune ea are dreptate! Tot ce spune ea e adevarat, da?! Dupa ce se mai calmeaza lucrurile atunci o sa vorbesc și eu! Va mulțumesc!”, a declarat Florin Pastrama. VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 6 In urma cu cateva… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

