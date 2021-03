Stiri pe aceeasi tema

- La intoarcerea din Dubai, Brigitte și Florin Pastrama au avut parte de o serie de surprize. Cum au intrat in curte, cei doi și-au dat seama ca angajații lor au uitat sa-și faca datoria cand ei au fost plecați. Brigitte a fost șocata de mizeria pe care a gasit-o in jurul casei, iar soțul ei nu a mai…

- Brigitte și Florin Pastrama au angajat doua ajutoare ca sa-și faca viața mai ușoara, dar nu au avut prea mult noroc. Soțul brunetei a ajuns sa faca treaba in locul lui nea Marian, care intarzie la munca fara nicio grija, iar noua menajera ii urmeaza exemplul.

- Timp de 2 saptamani, Ion Dichiseanu (87 de ani) a fost internat la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca. Actorul a suferit o pneumonie severa. Pentru Antena Stars, fiica lui Ioana (33 de ani) a dezvaluit care este starea sa de sanatate acum. Ioana Dichiseanu, noi detalii despre starea de sanatate a…

- Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, s-au casatorit cu 8 ani in urma. Perechea are impreuna doi copii, un fiu și o fiica, Mikael Eduard și Antonia Sabina. Cum a fost ceruta Giulia Anghelescu in casatorie? Soțul spune ca nu ar mai repeta experiența In mediul online, intrebat de un urmaritor de-al…

- Cand liniștea se instalase și in casa lor, iata ca Florin Pastrama a fost, din nou, scos din minți de un gest necugetat. De data aceasta, Jador a fost marul discordiei dintre el și Brigitte.

- Ioana Nastase a facut noi declarații, dupa scandalul cu Ilie Nastase, in urma cauia a plecat de acasa. Femeia a declarat ca scandalul dintre ea și fostul tenismen nu are legatura cu nimeni din trecut, respectiv cele doua foste soții ale acestuia.Ioana a declarat chiar ca le respecta atat pe Brigitte…