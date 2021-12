Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna ii aduc pe oameni in sanul familiei, unde aceștia iși daruiesc cadouri și impart clipe de fericire. Pregatirile sunt in toi, iar lumea impodobește bradul și decoreaza locuințele. Magia sarbatorilor a patruns si in casa familiei Marza din Chisinau.

- Focuri de artificii in trei locatii cu durata intre 6 si 10 minute in noaptea de Revelion si 3 ”Povesti de Craciun” tot in trei locuri diferite din municipiul Galati. Acestea sunt o parte dintre activitatile ce vor fi organizate de Primaria municipiului Galati in perioada sarbatorilor de iarna. In acest…

- Zeci de bucuresteni au participat vineri seara, in Piata Universitatii din București, la pornirea iluminatului festiv cu prilejul sarbatorilor de iarna. S-a deschis și Targul de Craciun din București, la care accesul este permis pentru persoanele care prezinta certificatului verde COVID, in baza unui…

- Mai sunt cateva zile pana intram in luna decembrie, luna cadourilor, așa ca am inceput deja cautarile pentru gasirea cadoului perfect. Sarbatorile de Iarna sunt inca un prilej pentru a le demonstra celor dragi cat de importanți sunt pentru noi, și pentru ca este vorba despre un moment special, intalnirea…

- Primaria Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru inchiriere decorațiuni pentru iluminat festiv pentru Sarbatorile de Craciun. Valoarea totala estimata a contractului este de 325.000 lei, fara TVA. In momentul de fața, Municipiul Blaj deține instalații de…

- Atmosfera de basm pregatita pentru perioada sarbatorilor de iarna, la Blaj. Decorațiuni luminoase gigant și mii de luminițe Blajul se pregatește pentru perioada sarbatorilor de iarna. Administrația locala inchiriaza cu peste 320.000 de lei decorațiuni luminoase care vor imbraca municipiul in haine de…

- Au trecut deja 3 ani de cand Brigitte Pastrama și Ilie Nastase au divorțat. Fosta soție a jucatorului de tenis a facut dezvaluiri despre viața dupa divorț. Brigitte Pastrama ii platește chirie lui Ilie Nastase pentru un local. Brigitte Pastrama este foarte implicata in afacerea cu sala de evenimente…

- Feli Donose a vorbit despre cel de-al doilea copil. Artista nu este pregatita sa ramana din nou insarcinata, insa se gandește ca la un moment dat sa adopte un copil. Micuța Nora Luna o ține tot timpul ocupata pe vedeta. Feli nu simte ca este momentul sa ramana din nou insarcinata, insa in gandul ei…