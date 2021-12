Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna ii aduc pe oameni in sanul familiei, unde aceștia iși daruiesc cadouri și impart clipe de fericire. Pregatirile sunt in toi, iar lumea impodobește bradul și decoreaza locuințele. Magia sarbatorilor a patruns si in casa familiei Marza din Chisinau.

- Sarbatorile de iarna intra incet, dar sigur in capitala Romaniei. La Bucuresti, au fost aprinse luminițele sub privirile si aplauzele a sute de oameni. Timp de mai bine de o luna, mii de ghirlande vor infrumuseta cele mai importante bulevarde.

- Florin Pastrama este un barbat responsabil atunci cand vine vorba de familia sa. Afaceristul iși imparte timpul atat cu treburile din viața cotidiana, cat și cu afacerile. Dovada sunt imaginile noastre surprinse de paparazzi Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania.

- Florin Pastrama este o persoana intreprinzatoare și perfecționista, astfel de fiecare data iși dorește ca totul sa fie perfect și bine pus la punct. Ei bine, afaceristul și Brigitte muncesc cot la cot cu angajații și iși doresc ca totul sa iasa ca la carte.

- Pregatirile pentru amenajarea terasei sunt intense, iar Brigitte și Florin Pastrama muncesc cot la cot cu muncitorii. Cei doi nu au ajuns la un numitor comun in cazul unor geamuri de termopan, iar din acest motiv s-au contrazis.

- Brigitte și Florin Pastrama s-au specializat deja in ale construcțiilor, iar cei doi gasesc mereu motive care incing spiritele in cuplul lor. Ei bine, de aceasta data, cei doi soți nu au gasit in fel și chip un numitor comun in cazul unor... geamuri de termopan. In acest caz, cei doi au tunat și fulgerat,…

- Brigitte și Florin Pastrama traiesc de trei ani o adevarata poveste de dragoste in ciuda tachinarilor și certurilor dintre ei. Ei bine, cei doi au mers la psiholog deoarece relația dintre ei a fost incercata de multe situații neplacute și traiesc o iubire cu nabadai.

- Brigitte și Florin Pastrama au lasat fițele in urma și au inceput sa munceasca cot la cot cu muncitorii pe care i-au angajat. Deoarece iși doresc ca totul sa iasa perfect și lucrurile sa mearga ca pe roate la șantierul lor, cei doi soți se expun oricarui risc. Ei bine, cu un personal numeros, și-au…