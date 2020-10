Stiri pe aceeasi tema

- Galagia este nelipsita din casa familia Pastrama, mai ales cand se pune problema trezirii Sarei. Fiica lui Brigitte este deranjata crunt de acest lucru, iar pana la un scandal in toata regula a mai fost un singur pas.

- Brigitte Sfat si Florin Pastrama ar fi la un pas de divorț, iar acum vedeta a facut declarații in acest sens. "Intotdeauna in viața exista momente potrivite cand anumite raspunsuri vor fi primite. In momentul de fața nu e momentul potrivit ca sa dau acest anunț sau nu. Nu e un moment potrivit…

- Brigitte și Florin Pastrama au decis sa ii cumpere lui Robert un apartament, unde adolescentul sa locuiasca singur. Socotelile insa, nu se prea potrivesc, mai ales ca vedeta susține ca finanțele familiei nu sunt chiar atat de mari.

- In cazul lui Brigitte și a lui Florin Pastrama se potrivește zicala „ pe un om nu-l cunoțti nici intr-o viața”, caci vedeta a descoperit recent lucruri noi despre soțul sau. Vedeta a ramas șocata dupa ce a vazut ce are partenerul sau in dulap.

- Fiul lui Brigitte se muta la casa noua sau mia bine zis, in alta casa, caci noua nu este. In urma deciziei vedetei, pe fondul unui motiv foarte bine intemeiat, Robert va locui cu mama lui Florin Pastrama.

- Brigitte este o mama devotata și cand vine vorba de copiii ei, nimic nu este prea mult! Vedeta știe cum sa-și rasfețe fiicele și ține cont de dorințele cele mai aprige ale acestora. Este și cazul Sarei, care și-a serbat ziua de naștere cu fast, alaturi de prietenii apropiați și familie.