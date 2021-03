Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama au plecat intr-o vacanța de vis in Dubai, unde au in plan sa se și mute, dar nici nu banuiesc ce s-a intamplat in lipsa lor. Bruneta și soțul ei au lasat casa din Capitala in grija celor doi angajați, menajera Mariana și nea Marian, care nici nu au așteptat bine sa plece…

- Una dintre dorințele soților Pastrama e sa se mute in Dubai, iar dorința lor e cat mai aproape de a fi realizata! Aflați in vacanța pe taramul milionarilor aceștia deja au inceput discuțiile pentru casa pe care vor sa și-o cumpere in curand!

- Brigitte a facut o descoperire șocanta, iar pus in fața dovezilor Florin Pastrama a ramas fara replica. Ce a gasit vedeta ascuns sub hainele soțului sau și care a fost reacția, chiar de fața cu menajera Mariana?

- Brigitte și Florin Pastrama au angajat doua ajutoare ca sa-și faca viața mai ușoara, dar nu au avut prea mult noroc. Soțul brunetei a ajuns sa faca treaba in locul lui nea Marian, care intarzie la munca fara nicio grija, iar noua menajera ii urmeaza exemplul.

- Asta e aroganța suprema. Brigitte și Florin Pastrama pleaca definitiv din Romania și vor sa se mute intr-o țara mai…calda. In timp ce majoritatea vedetelor evadeaza in Dubai sau Maldive pentru cateva saptamani de relaxare, soții Pastrama vor sa se stabileasca acolo permanent. Ce doi au contactat un…

- Brigitte și Florin Pastrama au fost infectați cu noul coronavirus de doua ori! Potrivit spuselor brunetei, partenerul ei de viața a avut o forma mai grava, trecand prin niște momente cumplite din cauza dificulaților de respirație. Bruneta susține ca simptomele de atunci au fost ușoare, iar…

- Brigitte și Florin Pastrama sunt puși pe fapte mari, dar cu ajutor de nadejde din afara. Cei doi soți au decis sa iși angajeze doua persoane pentru a-i ajuta la treburile casnice, insa așteptarile lor nu au fost deloc atinse.