Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul din cadrul familiei Pastrama este departe de a se incheia. In urma cu o saptamana, bruneta si-a reclamat propriul fiu la Poliție și l-a acuzat ca ar fi vandalizat casa alaturi de un grup de prieteni. Mai mult decat atat, ea a susținut ca totul s-a intamplat pe fondul consumului unor substanțe…

- Scandalul continua intre soția lui Florin Pastrama și fiul ei. Robert a marturisit cum a fost cea mai grea perioada din viața, atunci cand a fost nevoit sa doarma in parc. Acum fiul lui Brigitte mai are o singura dorința, pe care spera sa o vada implinita.

- Brigitte se inscrie pe lista celor mai frumoase femei de la noi, insa pentru a arata astazi in acest fel, vedeta a ajuns de multe ori pe mana medicului estetician. Chiar daca niciodata nu s-a ascuns in privința operațiilor de imbunatațire sau a tratamentelor pe care și le-a facut, soția lui Florin Pastrama…

- Chiar daca e afacerea lui, Florin Pastrama nu face mofturi atunci cand vine vorba de a sta in restaurantul fast-food pe care il deține alaturi de Brigitte! Soțul vedetei a fost surprins de Paparazzii SpyNews.ro chiar in plina zi, lucrand cot la cot cu personalul!

- Brigitte și-a gasit fericirea in brațele lui Florin Pastrama, insa vedeta a trecut print-o grea suferința atunci cand avea doar 25 de ani. Soțul sau s-a stins din viața chiar sub privirile ei, iar vedeta are chiar și pana astazi un mare regret.

- Cine știe din ce vaste motive, a aparut zvonul care anunța un divorț intre Brigitte și Florin Pastrama. Cei doi au fost un cuplu controversat de la bun inceput, existand multe voci care s-au indoit de longevitatea iubirii lor, așa ca nu este de mirare ca astfel de presupuneri tot apar.

- Brigitte și Florin Pastrama formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul autohton. De curand, cei doi au fost protagoniștii unui cadru demn de indragostiți. Iata cum este rasfațata bruneta de partenerul sau de viața!