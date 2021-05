Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Florin Pastrama a plecat de acasa, Brigitte s-a aliat cu fiica ei Sara și s-au ocupat impreuna de pregatirile de sarbatori. Bruneta a marturisit ca a trecut peste conflictul cu soțul ei și se descurca de minune singura.

- La scurt timp dupa ce Florin Pastrama a plecat de acasa, vestea a ajuns și la urechile mamei sale, care imediat a și avut o prima reacție pe acest subiect. Mai mult decat atat, in urma discuției cu cea care i-a dat viața, soțul brunetei a marturisit și care este motivul pentru care nu-și dorește sa…

- Brigitte și Florin Pastrama sunt casatoriți de ceva timp, insa aceștia au fost de mai multe ori in prag de divorț. Soțul brunetei a recunoscut pentru prima oara, ca aceasta il compara de fiecare data cu Ilie Nastase. In reality-show-ul pe care il au la Antena Stars, “Brigitte si Pastrama”, nu au retineri.…

- Brigitte și-a pierdut calmul și a inceput un scandal de proporții cu soțul ei Florin Pastrama, dupa ce a ramas fara 72.000 de euro din cauza datoriilor afaceristului. Bruneta a dezvaluit ca banca i-a blocat contul comun pe care il avea cu șoțul, dar care conținea doar banii ei. Acum, vedeta cere separarea…

- Brigitte și Florin Pastrama au trecut printr-o scena de gelozie, dupa ce noua menajera s-ar fi dat la soțul vedetei. Chiar daca spiritele s-au incins, cei doi au ales sa treaca peste tensunile create și s-au pozat intr-o ipostaza tandra.

- Florin Pastrama a rabufnit, dupa ce petrecerea de ziua lui de naștere a fost un adevarat succes...pana a intrat „in scena” angajatul Marian, care le-a furat orice buna dispoziție atat mesenilor, cat și al gazdelor. Și nu doar atat, insa nici cadoul primit din partea acestuia nu a fost cel mai de calitate…

- Cu ocazia aniversarii a doi ani de cand a fost ceruta in casatorie de Florin Pastrama, Brigitte a planuit o petrecere surpriza pentru afacerist. Avand in vedere ca ziua coincide cu ziua lui de naștere, bruneta a vrut sa se asigure ca totul va fi perfect și a preparat chiar ea tortul și gustarile.

- Una dintre dorințele soților Pastrama e sa se mute in Dubai, iar dorința lor e cat mai aproape de a fi realizata! Aflați in vacanța pe taramul milionarilor aceștia deja au inceput discuțiile pentru casa pe care vor sa și-o cumpere in curand!