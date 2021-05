Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal o are ca personaj principal pe Brigitte Pastrama, dupa ce aceasta a pierdut intr-o clipita suma fabuloasa de 72.000 de euro, suma necesara cumpararii unui apartament in Dubai. Dupa declarațile vedetei de seara trecuta de la Antena Stars, fosta cumnata a acesteia a intervenit, dandu-i…

- Brigitte și Florin Pastrama au propriul reality show la TV, la Antena Stars. Cei doi iși expun pe micul ecran viața lor de cuplu, iar recent, in fața camerelor de filmat, au avut discuții aprinse din cauza banilor. Cei doi soți, dupa casatorie, și-au facut un cont comun la banca. In urma unor datorii…

- Medicul Emilian Imbri spune ca scandalul deceselor de COVID-19 este unul „fals și vine dintr-o neințelegere a unor lucruri simple, din partea chiar a celui care l-a generat. Nu exista morți mai mulți sau morți mai puțini. Mortul e o persoana care moare, fie moare datorita COVID-19, fie altor afecțiuni.…

- Situația scandaloasa cu vaccinul rusesc impotriva coronavirusului "Sputnik V" din Slovacia nu submineaza increderea in acest preparat. Despre acest lucru a declarat purtatorul de cuvint al Președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, relateaza Interfax vineri, 9 aprilie. "Nu, noi nu sintem de acord,…

- Pandemia de coronavirus și-a pus serios amprenta pe cariera și afacerile lui Dan Bittman. Artistul se confrunta cu mari probleme financiare din cauza virusului ucigaș din China. Solistul trupei Holograf este disperat. Iata ce a declarat!

- Ana Porgras a fost eliminata de la Survivor, la propunerea lui Jador, care a nominalizat-o. Ea s-a declarat surprinsa de faptul ca Jador a nominalizat-o. Publicul l-a salvat pe Sebastian Chițoșca, de la Faimoși, trimițand-o pe fosta gimnasta acasa. Zanni, pregatit sa se razbune pe Jador dupa ce Ana…

- Unele clase de muncitori romani din Marea Britanie s-au intors in Romania, in ultimul an. din cauza pandemiei și a Brexitului, și nimeni nu poate estima daca intoarcerea lor este temporara sau permanenta. Din acest motiv, angajatorii britanici au probleme in a recruta forța de munca ce o va inlocui…

- Firul mitelor catre politicieni maltezi urmarit de jurnalista malteza Daphne Caruana Galizia, asasinata in 2017, ajunge pana in China, avandu-l in centru pe un director de management chinez de la compania de consultanta Accenture, potrivit unei investigatii jurnalistice internationale. Scandalul de…