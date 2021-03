Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa neasteptat de reprezentativa Armeniei, cu scorul de 3-2 (0-0), miercuri seara, la Erevan, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Armenia a obtinut prima sa victorie in fata Romaniei, dupa un joc modest facut de tricolori, in care au abundat…

- Romania s-a facut de ras, din nou, pe terenul de fotbal! Armenia s-a impus, la Erevan, in a treia etapa a Grupei J din preliminariile europene ale Cupei Mondiale din 2022, cu 3-2, prima victorie din istoria confruntarilor directe dintre cele doua naționale. In fața a 4.300 de spectatori, armenii…

- Romania se lupta zilele acestea pentru o noua calificare la Campionatele Mondiale de Fotbal din Quatar de anul viitor. Actualul lot al Naționalei are cațiva tineri jucatori care au stralucit, mai ales in meciul cu Germania. Deși meciul s-a terminat cu victoria Germaniei, Florin Nița, portarul Romaniei…

- Reprezentativa Romaniei a fost invinsa, scor 0-1 (0-1), de nationala Germaniei, intr-o partida disputata pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din 2022. Unicul gol al intalnirii a fost inscris de Serge Gnabry, in min. 16. Diferenta pe tabela putea…

- Mirel Radoi (39), selecționerul Romaniei, a anunțat lista cu jucatorii convocați pentru meciurile cu Macedonia de Nord, Germania și Armenia din preliminariile Cupei Mondiale. *știre in curs de actualizare Lotul Romaniei: PORTARI: Florin Nița (Sparta Praga/Cehia, 2/0), Ionuț Radu (Inter Milan/Italia,…

- Meciul dintre Romania și Macedonia de Nord, primul pentru „tricolori” in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, nu se va juca la Ploiești, pe „Ilie Oana”, așa cum se stabilise inițial. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat preliminar 22 de jucatori care evolueaza in strainatate pentru partidele primei reprezentative cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia din preliminariile Cupei Mondiale 2022, informeaza, vineri, site-ul oficial al FRF. Pe…

- Nationala Romaniei incepe anul pe locul 37 in clasamentul dat publicitatii, joi, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA), aceeasi pozitie pe care a incheiat 2020. In ierarhie s-au inregistrat putine schimbari, iar in top 30 niciuna. Germania, pe care Romania o va infrunta…