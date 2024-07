Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au ingropat securea razboiului și au plecat impreuna in vacanța. Cei doi foști soți sunt in Franța, acolo unde petrec timp cu cei cei doi baieți ai lor.Dupa numeroase certuri și neințelegeri, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau par sa fi ingropat securea razboiului…

- Lavinia Pirva face senzație pe internet cu imaginile superbe din vacanța. Artista se afla cu familia intr-o destinație de lux din Italia. Soția lui Ștefan Banica Jr. nu ezita sa se afișeze provocator pe rețelele sociale, spre bucuria fanilor, care o copleșesc cu multe aprecieri. In pozele de vacanța…

- Primaria Sectorului 5, prin intermediul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 5, a organizat, la inceputul vacanței, o tabara la mare pentru copiii din centrele aflate in subordine.

- Anul școlar s-a incheiat intr-un mod memorabil la Tauții Magherauș, unde ultimul clopoțel a sunat, semnaland inceputul unei veri pline de posibilitați și aventuri pentru elevi. Primarul Dumitru Marinescu a transmis un mesaj de felicitare și incurajare pentru toți elevii și cadrele didactice, subliniind…

- Horia Brenciu se bucura acum de o vacanța la DisneyLand Paris alaturi de Alice, soția lui, și de copiii lor. Artistul a aratat cum se distreaza, baiatul sau, Toma, fiind cel mai bucuros de escapada in familie. In varsta de 51 de ani, Horia Brenciu e casatorit cu Alice Dumitrescu din anul 2014. Artistul…

- Soția marelui fotbalist din Generația de Aur Iosif Rotariu s-a stins din viața in noaptea de 25 spre 26 mai 2024. Dana Rotariu și-ar fi prevestit sfarșitul, adresandu-i tatalui copiilor sai doua dorințe inainte de producerea tristului eveniment. Ce i-a spus femeia fostului sportiv, inainte de moarte.…

- Potrivit primarului Cristian Stan, in perioada urmatoare vor intra in proces de reabilitare-modernizare inca doua unitați de invațamant din Targoviște. „Pentru zona infrastructurii școlare, aș menționa ca am semnat contractele de execuție pentru inca doua gradinițe. Este vorba despre Gradinița nr. 3…

- Designerul Alexandru Ciucu și solista Alina Sorescu se afla in plin proces de divorț, dupa o casnicie de 12 ani. Pentru ca nu mai locuiesc impreuna, de mai bine de doi ani, fiice lor vor petrece in prima zi de Paște alaturi de tata. Celebrul creator de moda Alexandru Ciucu este de parere ca parinții…