- Florin Nița semneaza un contract „de milioane” in Arabia Saudita. Povestea emotionanta a eroului naționalei: ”Munceam pe unde puteam” Cunoscut drept eroul naționalei Romaniei in primele doua meciuri ale echipei la Campionatul European (in ciuda rezultatelor), este pe cale sa iși asigure cel mai bun…

- Mijlocașul Razvan Marin a declarat miercuri, 26 iunie, dupa ce Romania a remizat cu Slovacia și s-a calificat din grupele EURO 2024 dupa o pauza de 24 de ani, ca tricolorii simt o bucurie imensa.Slovacia a deschis scorul in minutul 24, prin Duda, iar Razan Marin a egalat in minutul 37, dintr-un penalty…

- Primul contact cu fotbalul industrial a fost crunt. Monstrul de peste jumatate de miliard de euro s-a trezit prea devreme. Insa gustul metalic al mecanizatelor a durat doar 45 de minute. Și doar pentru asta naționala Romaniei merita mai mult. Belgia a caștigat cu 2-0, obosita, alergata și bantuita de…

- Laurențiu Reghecampf (48 de ani), antrenor liber de contract dupa desparțirea de Al Tai, este convins ca Florin Nița (36 de ani) va fi titular in poarta Romaniei la Campionatul European din Germania, care se va desfașura in perioada 14 iunie - 14 iulie. Laurențiu Reghecampf il cunoaște foarte bine pe…

- Florin Nița (36 de ani) și-a luat ramas bun de la Gaziantep, clubul la care a evoluat in sezonul 2023/2024. Contractul portarului aflat in lotul preliminar al Romaniei pentru EURO 2024 a ajuns la final. In septembrie 2023, Florin Nița a semnat cu Gaziantep, abia preluata la acel moment de antrenorul…

- Marius Șumudica susține ca Denis Draguș (24 de ani), fostul sau elev de la Gaziantep, a fost cumparat de Trabzonspor, locul 3 din Superliga Turciei, pentru suma de doua milioane de euro. Șumudica a precizat ca Draguș a fost achiziționat pentru a evolua pe postul de varf de atac, moment in care și-a…

- Marius Șumudica (53 de ani) este de parere ca Florin Nița (36 de ani) este portarul roman al momentului și il vede pe acesta titular la Euro 2024. Florin Nița a ajuns la Gaziantep in septembrie 2023 la insistențele antrenorului roman. Cei doi au colaborat pana in luna martie, cand Șumi a fost demis…

- Ilie Dumitrescu, aripa stanga legendara a naționalei Romaniei, a alcatuit primul 11 pe care, in opinia sa, ar trebui sa se bazeze selecționerul Edward Iordanescu la Campionatul European din Germania de anul acesta. Dumitrescu l-a ales in poarta pe Horațiu Moldovan, rezerva lui Jan Oblak la Atletico…