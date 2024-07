Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala a Romaniei s-a calificat in optimile Euro 2024 dupa 1-1 cu Slovacia in ultimul meci din grupa E a turneului final. Prestațiile „tricolorilor” care ne-au facut o mare bucurie, disecate chiar de pe stadionul din Frankfurt. Notele GSP dupa Slovacia - Romania 1-1 Florin Nița (8): Sigur,…

- Portarul "tricolorilor" Florin Nita a declarat, sambata seara, ca nationala Romaniei a luptat de la egal la egal cu Belgia, un "monstru al fotbalului", subliniind ca regreta ca nu a putut face fanii fericiti, informeaza News.ro."Am luptat de la egal la egal cu un monstru al fotbalului. Am pierdut, dar…

- Florin Nița (36 de ani), portarul echipei naționale din meciul amical cu Bulgaria, terminat nedecis, 0-0, nu mai prelungește contractul cu Gaziantep. Ințelegerea a expirat dupa terminarea sezonului. Presa din Turcia anunța zilele trecute faptul ca portarul va ramane la Gaziantep și in sezonul viitor,…

- Portarul naționalei Romaniei, Florin Nița, 36 de ani, va prelungi cu Gaziantep. Lui ii expira actualul contract la 1 iulie. La fel, Deian Sorescu, pe care antrenorul Selcuk Inan il vrea neaparat și sezonul viitor. Florin Nița a reușit sa evite cu Gaziantep retrogradarea din Superlig. Iar clubul a decis…

- Florin Nița (36 de ani) și-a luat ramas bun de la Gaziantep, clubul la care a evoluat in sezonul 2023/2024. Contractul portarului aflat in lotul preliminar al Romaniei pentru EURO 2024 a ajuns la final. In septembrie 2023, Florin Nița a semnat cu Gaziantep, abia preluata la acel moment de antrenorul…

- Standard Liege ar fi ajuns la un acord cu Trabzonspor pentru transferul lui Denis Draguș (25 de ani). Imprumutat de Standard la Gaziantep in acest sezon, Draguș a impresionat in Turcia. A marcat 11 goluri in campionat și a dat un assist, in 28 de partide. Internaționalul roman le-a atras atenția celor…

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol anunta, sambata, ca stadiul lucarilor la tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova-Pitesti a ajuns la 48%, transmite News.ro. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte suspectate de coruptie in Magdacesti, Republica Moldova…

- Denis Draguș (24 de ani) e dorit de Trabzonspor. Turcii le-au facut o oferta pentru roman celor de la Standard Liege, insa belgienii au refuzat. Draguș a fost imprumutat la inceputul sezonului la Gaziantep, iar Standard pare ca a dat lovitura. Internaționalul roman impresioneaza in Turcia, cu 11 goluri…