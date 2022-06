Florin Niță, entuziasmat după victoria cu Finlanda: „Am arătat că suntem caractere!” Romania a invins-o pe Finlanda, scor 1-0, in a 3-a etapa din Liga Națiunilor. „Tricolorii” caștiga astfel primele puncte din grupa B3, dar raman in continuare pe ultimul loc. Florin Nița (34 de ani) a vorbit dupa succesul Romaniei. Romania mai are un singur meci de jucat in iunie, marți, pe 14, cu Muntenegru (ora 21:45, stadion Giulești, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaTV) Alaturi de Bancu, Nița a fost exponențial in victoria Romaniei cu Finlanda. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

