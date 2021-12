Florin Niță, cel mai bun jucător român al anului. Cine a fost desemnat antenorul român al anului Florin Nita a fost desemnat cel mai bun jucator roman al anului, in cadrul Galei Fotbalului Romanesc 2021, organizata online de Clubul Sportiv al Jurnalistilor. Portarul legitimat la echipa Sparta Praga a castigat duelul cu atacantul Claudiu Keseru (Ludogoret Razgrad/FCSB) si mijlocasul Nicolae Stanciu (Slavia Praga), la cea de-a 22-a editie a galei. De asemenea, Nita a obtinut si trofeul de cel mai bun portar, pentru care au mai candidat Mihai Aioani (Chindia Targoviste/FC Farul Constanta) si Silviu Lung jr (Kayserispor). ”Traversez cel mai bun moment din cariera mea. Imi doresc pentru anul ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

