Stiri pe aceeasi tema

- Politistii l-au gasit pe autorul atacului cu cocktailuri Molotov de la sediul PSD Timiș care a avut loc joi. Conducerea judeteana a filialei, care a depus o plangere la politie si a condamnat public incidentul. La aproape 24 de ore dupa atac, oamenii legii din Timisoara au identificat un prim suspect…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un tren de pasageri a lovit un camion cu remorca in apropierea orasului italian Torino, au anuntat autoritatile italiene, citate de presa internaționala. Potrivit autoritaților italiene, printre mecanicul trenului care a lovit camionul…

- O echipa de control a Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR), din care fac parte și experți ai Institutului Național de Criminalistica, va face verificari la Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Buzau, dupa ce atat deputatul Andreea Cosma, cat și fratele acesteia, fostul deputat Vlad…

- Negocierile dintre statul roman si investitorul strategic interesat in Santierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate miercuri seara, iar statul va deveni actionar majoritar la acest obiectiv industrial, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Economiei. “Este pentru prima data in ultimii…

- Presedintele PSD Vrancea și al Consiliului Județean, Marian Oprisan, dezvaluie ca Victor Ponta a vrut sa-l bage in puscarie, atunci cand era premier. La finalul unei sedinte a conducerii PSD, Oprisan a afirmat ca Ponta a vrut sa-l bage in puscarie, fiind singurul „care s-a ocupat” de dosarul in care…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca, in calitate de ministru al justiției, luni, la prima ora, va cere Parchetului General desecretizarea protocoalelor cu SRI. Ministrul a precizat ca va face acest lucru in baza articolului 132 din Constituția Romaniei, care…

- Directorul TVR este chemat la raport, in Parlament, pentru ca și-a permis sa sa fie de acord ca televiziunea publica sa difuzeze interviul acordat de Sebastian Ghita, de la Belgrad, in timp ce statul roman cheltuie bani, timp și energie sa aduca acasa un urmarit internațional. Directorul interimar al…

- Publicația online Lumea Justiției a descoperit care este manevra subversiva ce se afla in spatele presiunilor puse de DNA pe judecatoarele de la Curtea de Apel Ploiești care dezbat dosarul in care Laura Codruța Kovesi cere daune unor jurnaliști. Dosarul in care DNA cere Curții de Apel Ploiești documente…