- Secia &bdquoEtnografie&rdquo a Muzeului Brilei din str. Polon nr.14 v invit vineri 29 noiembrie 2019 ora 17.30 la lansarea crii Poezia i râuri de cafea în prezena autoarei Armanda Filipine aprut la editura Olimpias din Galai.PrezintVasile Datcu scriitor om de afaceriAdi Secar scriitor cri...

- Secia &bdquoEtnografie&rdquo a Muzeului Brilei din str. Polon nr.14 v invit vineri 22 noiembrie 2019 ora 17 la lansarea crii Praf în cap în prezena autorului Vasile Mandric aprut la editura Torent Press din Brila.PrezintGheorghe LupacuPaula GuruAurel Furtun.Moderator dr. Brîndua Ilie...

- Astazi, incepand cu ora 13:00, Centrul de Documentare și Informare (CDI) din cadrul Liceului Teoretic „Grigore Gheba“ din Dumitrești va gazdui lansarea carții „Din suflet“ scrisa de Daniel Leonard Moraru. La eveniment vor participa reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, reprezentanții…

- Brașovenii sunt așteptați sambata, 2 noiembrie 2019, la Biblioteca Judeteana “George Baritiu” la lansarea albumului Valeriu Braniste, Diariul meu de septiman – Jurnal de licean (1885-1886), cu ilustratii de Felician Petru Crisan. Evenimentul va avea loc de la ora 12.30, la sediul central din Livada…

- Dupa succesul primului volum, “9 luni fara griji”, lansat in luna mai, ce a oferit raspunsuri la cele mai des intalnite intrebari despre sarcina, Ela Craciun va lansa, in data de 9 noiembrie, cea de-a doua carte a sa, intitulata “12 luni fara griji”.Volumul ofera raspunsuri de la specialiști la 101…

- Cartea „100 de ani, o suta de personalitati maghiare reprezentative din Romania”, publicata de Editura Fundatiei pentru Scoala, va fi lansata marti, 8 octombrie 2019, de la ora 18.00, in Sala Mare a Institutului Cultural Roman (ICR).

- Joi 3 octombrie 2019 ora 16 în sala &bdquoRegele Ferdinand i Regina Maria&rdquo de la sediul Muzeului Brilei din Piaa Traian nr. 3 are loc lansarea volumului &bdquoAverea bunei educaii&rdquo autor Teodor Baconschi.Autorul va susine i o conferin cu tema &bdquoEducaia ca miz a libertii&rdquo.Invi...

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis nu are timp de pierdut, așa ca se straduiește sa imbine calitatea oficiala de șef al statului cu cea privata de scriitor in devenire. Invitat in Statele Unite la cea de-a 74-a sesiune a Adunarii Generale a ONU, șeful statului s-a gandit sa profite de drum și sa-și…