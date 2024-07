Stiri pe aceeasi tema

- Florin Maxim (43 de ani), antrenorul de la Corvinul Hunedoara, a tras concluziile, dupa de echipa lui a fost invinsa de Paksi cu scorul de 0-2, in primul tur al Europa League. Corvinul merge in turul al doilea, grație victoriei zdrobitoare din Ungaria, scor 4-0. In turul doi, hunedorenii, vor da de…

- Corvinul Hunedoara a pierdut in returul primului tur preliminar de Europa League, 0-2 in fața celor de la Paksi, insa succesul cu 4-0 din Ungaria a fost suficient pentru a garanta calificarea trupei lui Florin Maxim. Presa maghiara a oferit primele reacții dupa eliminarea celor de la Paksi, vicecampioana…

- Florin Maxim (43 de ani), antrenorul Corvinului Hunedoara, a susținut conferința de presa premergatoare returului cu Paksi, din primul tur preliminar al Europa League. Formația din Liga 2 s-a impus in Ungaria cu un incredibil 4-0. Corvinul Hunedoara - Paksi, returul primului tur preliminar al Europa…

- Inaintea manșei retur a primului tur preliminar de Europa League, maghiarii de la Paks nu vor susține nici antrenamentul oficial din aceasta seara, nici conferința de presa programata, intampinand probleme de trafic. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala a celor de la Corvinul Hunedoara. Partida va…

- Antrenorul echipei de fotbal Corvinul Hunedoara, Florin Maxim, a declarat, joi seara, dupa victoria cu 4-0 in deplasare cu Paksi FC, din prima mansa a turului intai preliminar al Europa League, ca formatia sa a fost mai buna si ca i-a iesit tot ce si-a propus.„Noi ne-am analizat adversarul, stiam ca…

- Antrenorul echipei de fotbal Corvinul Hunedoara, Florin Maxim, a declarat, joi seara, dupa victoria cu 4-0 in deplasare cu Paksi FC, din prima mansa a turului intai preliminar al Europa League, ca formatia sa a fost mai buna si ca i-a iesit tot ce si-a propus, potrivit Agerpres.

- Corvinul Hunedoara a ajuns in Ungaria și a efectuat antrenamentul oficial inainte de duelul cu Paksi din primul tur preliminar al Europa League. Florin Maxim (43 de ani) și Alexandru Neacșa (32 de ani) au fost prezenți la conferința de presa premergatoare partidei și au vorbit despre adversarul din…

