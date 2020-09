Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ghiorghian e tanara, e frumoasa, e mereu vesela și la 24 de ani e titulara la Observator Matinal. Noua prezentatoare de la Antena 1, poate fi vazuta pe sticla de luni pana vineri, la 6:30 și 7:30. "Cine se trezește de dimineața departe ajunge! Iar cine se uita la Știrile din Sport de la Observator…

- Ruxi Opulența a surprins cu o apariție de lux la „Chefi la cuțite”, așa cum ne-a obișnuit deja, Diva a pregatit chefilor un desert specific bogaților, unde ingredientul principal a fost aurul.

- Suprize, surprize! Ștefan Banica iși va demonstra talentele in bucatarie. Cunoscutul jurat de la Nex Star va avea un coleg de banc la care nimeni nu se aștepta. Cu cine va participa Ștefan Banica la Chefi la cuțite? Fanii lui Ștefan Banica Jr. nici ca se așteptau la asta! Pe masura ce crește, fiul cel…

- Florin Marin și-a reconstruit viața repede, dupa moartea lui Philip Clements, fostul lui soț. Și-a cunoscut noul iubit la numai trei zile de la decesul fostului preot, iar acum se declara un barbat fericit.

- Amalia Bellantoni de la emisiunea „Chefi la cuțite” de la Antena 1 a fost batuta crunt in mijlocul strazii, de doi indivizi. Sicilianca a aparut sa faca declarații, la scurt timp dupa incidental neplacut.

- Amalia Bellantoni a trecut prin clipe de coșmar, in urma cu cateva zile. Fosta concurenta de la „Chefi la cuțite” a fost batuta, in plina strada, de mai mulți indivizi. A ajuns la spital, pe perfuzii, iar acum are mana in ghips.

- Un preot din Bacau, Romania, a fost filmat miercuri cum iși bate in plina strada soția, care era cu un copil mic in brațe. Toata scena a fost filmata in centrul orașului și distribuita pe rețelele de socializare.

- Florin Marin susține ca a primit semne din lumea de dincolo chiar la moartea soțului sau, Philip Clements. Acum, dupa ce trupul vicarului gay a fost incinerat, tanarul se gandește sa vanda apartamentul pe care acesta i l-a daruit.