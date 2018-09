Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul "cat platești, atat primești" ar putea sa se aplice curand și in Romania. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat, vineri, ca se ia in calcul și gandirea unui sistem de pachete de servicii medicale diferențiate in funcție de contribuția ficaruia la asigurarile de sanatate. …

- Cabinetul german a aprobat, miercuri, un act normativ care este destinat sa tina in frau majorarea semnificativa a chiriilor in marile orase, un fenomen care ii afecteaza pe chiriasi si genereaza ingrijorari ca piata imobiliara ar putea fi supraincalzita. Ministrul Justitiei din Germania,…

- Proiectul propune o noua forma a articolelor 30 alin. (2) si (3) si 280 alin. (2) din Legea 95/2006, care au fost declarate neconstitutionale, introducerea in acelasi act normativ a unui nou titlu dedicat in exclusivitate DES, precum si abrogarea in consecinta a actualelor Norme metodologice privind…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat ca, de-a lungul timpului, procurorul general Augustin Lazar "a avut pozitii care nu au fost pe frecventa legii in vigoare", adaugand: "la fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii".Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, a anunțat,…

- "Decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a refuza desemnarea unui candidat pentru pozitia de procuror-sef al DNA, arata abordarea politica in acest proces, in slujba PSD-ALDE, de sfidare a sistemului judiciar. Este inadmisibil ca dintre cei patru candidati care si-au manifestat dorinta…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat recent ca de vina pentru ritmul lent in care se fac autostrazile din Romania ar fi constructorii. Daca acestia ar veni cu utilaje bune si ar plati oameni care sa se tina de treaba, poate ar reusi si tara noastra sa isi termine la timp soselele, a mai…

- "Biletele de trimitere pentru investigatii paraclinice, precum si biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/ biletele de internare utilizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate au fost modificate prin Ordinele ministrului sanatatii si ale presedintelui Casei Nationale de Asigurari…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, spune ca decizia Curtii Supreme de Justitie care a anulat alegerile pentru Primaria Chisinau creeaza un precedent periculos si va avea consecinte foarte serioase pe termen lung. El sustine ca tot ce se intampla acum este rezultatul guvernarii eurounionistilor…