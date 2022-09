Președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania, Florin Jianu, susține ca Guvernul trebuie sa treaca la reglementarea prețurilor la energie și la gaze, in caz contrar existand riscul inchiderii in masa a firmelor romanești. Acesta a primit semnale din toata țara ca societațile nu mai au acces la gaze, din cauza […] The post Florin Jianu, IMM: Fara o reglementare a prețurilor la energie și la gaze, nu supraviețuim first appeared on Ziarul National .