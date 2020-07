“Remarcam pozitiv lansarea acestui program de relansare economica, program care cuprinde principalele concepte solicitate de CNIPMMR: IMM-uri, start-up-uri, digitalizare, flexibilizarea masurilor active de ocupare - kurtzarbeit. In egala masura sustinem ca acest program trebuie sa contina si obiective asumate clare si bine definite, din estimarile noastre peste 100.000 de IMM-uri avand nevoie de sustinere in diverse forme in acest moment”, spune Florin Jianu, presedintele CNIPMMR. In opinia sa, mai mult poate decat resursele, timingul de implementare a acestui program este cheia reusitei sale.…