Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, astazi, despre masurile care trebuie luate pentru stoparea creșterii prețurilor la energie, chiar in timpul ședinței de Guvern in care sunt trasate direcțiile pentru un nou pachet de masuri in acest sens.

- „Am avut ieri (miercuri – n.r.) discutii despre energie cu domnul premier, cu domnul Citu si cu domnul Kelemen hunoe. Noi am avut o lege care nu a fost functionala, mai mult a incurcat. Noi solicitam o solutie care sa cuprinda si iarna urmatoare. A fost un cumul de greseli, fara sa atac pe cineva din…

- Președintele PNL, Florin Cițu, și-a reinnoit luni apelul pentru implementarea unor masuri economice precum reducerea TVA și a contribuțiilor și a avertizat ca neluarea unor masuri corespunzatoare poate readuce Romania intr-un scenariu similar crizei din 2008, intr-o declarație facuta la Parlament, citata…

- Marcel Ciolacu a comentat asupra solutiilor pentru reducerea inflatiei pe care liderul PNL, Florin Citu, le-a prezentat pe Instagram. Presedintele PSD a punctat faptul ca Florin Citu a fost ministru al Finantelor si stie cel mai bine ca nu o simpla masura va duce la scaderea inflatiei.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca vechea lege adoptata in Parlament acopera compensarea și pentru luna ianuarie, nu doar din februarie, așa cum este prevazut in OUG-ul adoptat de Guvern. Nu a fost o ședința a coaliției, a fost o intalnire a liderilor politici cu prim-ministrul ca…

- Coalitia de guvernare se va reuni luni, la Parlament, pentru a discuta despre masuri in domeniul energiei, a anuntat ministrul Familiei pe Facebook. Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca in momentul de fata reducerea TVA la 5% pentru energie si gaze este suportabila de bugetul statului si crede…

- Reducerea la zero a Taxei pe Valoarea Adaugata la alimente contravine directivelor europene, iar Romania ar risca sa fie sancționata, a spus Dan Vilceanu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. Potrivit acestuia, in Guvern nu a avut loc o asemenea discutie, iar Polonia, care a aplicat TVA…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca se incearca finalizarea și adoptarea proiectului pentru bugetul pe 2022 pana la finalul anului in curs. „O sa venim cu o reducere a TVA la gigacalorie pe perioada iernii, ianuarie, februarie, martie, astfel incat sa fie cat mai suportabil”, a mai anunțat…