- "Nu am stenogramele. Nu a fost o sedinta inregistrata. A fost acolo o declaratie a celor de la PNL care, cred eu, ca nu-si avea rostul. Adica ceea ce a deranjat este declaratia PNL ca exista o intelegere intre PSD si CSM si ceva de genul acesta. Dar nu am facut stenograme, au fost traducatori si…

- "Am o mare satisfactie, impreuna cu colegii mei, ca am reusit concretizarea acestui demers, ca urmare a unei intiative pe care PNL a avut-o, initiativa care, din pacate, desi trebuia sa apartina majoritatii parlamentare, Parlamentului, ministrului Justitiei, ne-a fost refuzata in mod constant. De…

- Atat presedintele Romaniei, cat si Comitetul de Monitorizare al Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei au solicitat opinia Comisiei de la Venetia cu privire la cele trei proiecte de legi ale justitiei Delegatia Comisiei de la Venetia efectueaza, luni si marti, o vizita in Romania pentru a avea…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia efectueaza, luni si marti, o vizita in Romania pentru a avea un schimb de opinii cu privire la cele trei proiecte de modificare a legii referitoare la organizarea judiciara, a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii si a legii privind statutul judecatorilor…

