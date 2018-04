Florin Iordache, despre sesizarea Comisiei de la Veneţia pe legile justiţiei: Nu poate avea niciun efect "Atata timp cat avem cel putin pe doua legi faptul ca CCR a stabilit ca acele legi sunt constitutionale, e un demers politicianist pe care l-a facut PNL. Partidul National Liberal, atata timp cat a pierdut in tara, duce aceasta lupta externa si au solicitat chiar mai mult, monitorizarea Romaniei pe legile justitiei si pe ceea ce se intampla in Romania, care din punctul meu de vedere nu este in regula. In ceea ce priveste aceasta solicitare pe care o va face APCE catre Comisia de la Venetia, din punctul meu de vedere nu poate avea niciun fel de efect pentru ca si Comisia de la Venetia inainte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

