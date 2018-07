Stiri pe aceeasi tema

- Președintele comisiei pentru legile Justiției, Florin Iordache, a declarat ca modificarile Codului penal care vizeaza abuzul in serviciu vor fi dezbatute și votate cu celeritate, precizand ca daca exista prejudiciu pe aceasta infracțiune, asta nu inseamna ca trebuie sa existe și un dosar penal."Vrem…

- Anunt incendiar facut depresedintele Comisiei pentru legile justitiei, fostul ministru Florin Iordache. Acesta a declarat, in cadrul unei emisiuni de la Antena 3, ca modificarile Codului Penal privind abuzul in serviciu vor fi votate cu celeritate.Citeste si: Liviu Plesoianu acuza PRESIUNI…

- UDMR nu susține niciun prag pentru abuzul in serviciu. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, ca Uniunea nu sprijina niciun prag propus de catre partidele politice in ceea ce priveste abuzul in serviciu, ci doreste sa lase judecatorul sa decida daca exista sau nu un prejudiciu, potrivit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va vorbi cu seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, pentru a-i cere lui Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, sa se miste mult mai repede cu Codul penal. Mai mult, acesta nu mai aminteste nimic de ordonanta de…

- "Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea ordinii de zi a acestei sedinte, a mandatat presedintele Consiliului in vederea inaintarii unei adrese catre Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurea stabilitatii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Pitesti, ca printre modificarile aduse Codului penal se va afla si cea referitoare la infractiunea de abuz in serviciu, chiar daca nu se regaseste in proiectul initial al lui Florin Iordache. "Mi-a spus domnul Iordache ca pe abuzul in serviciu…