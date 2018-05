Stiri pe aceeasi tema

- Florin Iordache, presedinte al Comisiei de modificare a pachetului de legi in justitie spune ca ar fi oportuna infiintarea unei comisii de Adevar si Reconciliere, asa cum anunta Calin Popescu Tariceanu, aceasta putand fi constituita in sesiunea urmatoare.

- Tariceanu vrea inființarea unei comisii pentru Adevar și Reconciliere, in Parlament, pentru anchetarea abuzurilor din Justiție. Președintele Senatului afirma ca, dupa aflarea adevarului, trebuie accelerat procesul de curațire și reconstrucție pe baze democratice a instituțiilor din justiție și a modului…

- Presedintele Senatului anunta ca declansarea procedurii de infrigement la adresa Romaniei pe Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie este un moment zero pentru societatea noastra, transmitand ca o solutie este infiintarea unei comisii parlamentare, Comisia pentru Adevar si Reconciliere.

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, se declara mulțumit de activitatea Comisie de control al SRI. Aceasta a ajuns sa iși faca „pe deplin treaba”, dupa ce multi ani „a facut figuratie, lasand sa se dezvolte o cangrena in societatea politica romaneasca”, a declarat duminica presedintele ALDE,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, precizat miercuri ca președintele Klaus Iohannis incearca sa amane aplicarea legilor Justiției in mod inutil prin demersul sau de a sesiza in aceasta privința Comisia de la Veneția.

- Președintele Senatului reacționeaza dur la intervenția lui Klaus Iohannis pe tema legilor Justiției. "Respect dreptul constitutional al presedintelui de a sesiza Curtea Constitutionala, insa consider ca acest demers are menirea de a tergiversa punerea in aplicare a legilor justiției. Din pacate,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca definirea infractiunii de abuz in serviciu in Codul Penal, care va fi discutata in Comisia pentru Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, trebuie sa fie precisa pentru a nu lasa loc de interpretari.

- Infiintarea unei comisii speciale pentru legile privind siguranta nationala este utila, tinand cont de faptul ca sunt multe acte normative in domeniu care dateaza de la inceputul anilor '90, a declarat, luni, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, informeaza agerpres.ro. "Cred ca…