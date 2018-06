Stiri pe aceeasi tema

- Florin Iordache, președintele Comisiei Speciale din Parlament, spune ca in motivarea Curții Constituționale a Romaniei privind revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, nu vor fi prevazute sancțiuni pentru președinte, in cazul in care acesta ar refuza sa semneze decretul de revocare.

- Dublu standard la PSD. Iohannis e obligat sa respecte CCR, PSD nu. Presedintele PSD a evitat sa raspunda la intrebarea referitoare la aplicarea referendumului din 2009, spunand ca “nu este aceeasi situatie”. Intr-un schimb de replici ironice cu jurnalistii, Liviu Dragnea i-a indemnat sa vorbeasca cu…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, miercuri, ca decizia luata de CCR, care a spus ca exista un conflict intre ministrul Justiției și președinte, pe tema revocarii șefei DNA, poate fi rezumata in trei cuvinte. „Codruta go home”. “In urma deciziei de astazi, in trei cuvinte: ‘Codruta, go home!’…

- Guvernul a sesizat Curtea Constituționala cu existența unui conflict juridic de natura constituționala intre Executiv și Președinție, generat de refuzul președintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, ca urmare a cererii ministrului justiției.…