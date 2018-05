Stiri pe aceeasi tema

- sJudecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi in judecata decat cu incuviintarea plenului Curtii, la cererea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a decis, miercuri, Camera Deputatilor, anunta Agerpres.Citește…

- Procurori Secției de urmarire penala și criminalistica din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) l-au pus, miercuri, sub acuzare pe parintele Cristian Pomohaci pentru 11 fapte de evaziune fiscala in forma continuata. Potrivit anchetatorilor in perioada ianuarie 2012 – octombrie…

- Presedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a transmis vineri ca, avand in vedere interesul public manifestat fata de modificarea Codurilor penale, subliniaza importanta contributiei si implicarii reprezentantilor CSM, PICCJ si asociatiilor profesionale…

- "Am formulat un raspuns saptamana trecuta catre ICCJ la scrisoarea deschisa pe care am primit-o de la doamna presedinte al ICCJ despre protocolul sau protocoalele dintre ICCJ, SRI si Parchet. Am trimis in raspunsul acela titlul protocolului, numele de inregistrare ale protocolului, cele trei institutii…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca va solicita Serviciului Roman de Informatii toate documentele secrete care au stat la baza redactarii protocolului dintre institutie si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie,…

- Consilierii judeteni din Teleorman au discutat oportunitatea ca CJ Teleorman sa se contituie parte civila in dosarul Liviu Dragnea-Tel Drum. In ciuda faptului ca DNA estimase deja un prejudiciu, consilierii județeni ai PSD-ALDE au considerat ca acesta nu este suficient de precis. Direcțiile de specialitate…

- Dosarul intocmit pentru presupusul trafic de influența, fapta ce ar fi fost savarșita de Dan Radu și Baican Lucian, foști funcționari in cadrul Primariei Zalau a luat o turnura neașteptata miercuri, 28 februarie. Astfel, prin sentința magistraților Curții de Apel Cluj, a fost desființata in totalitate…