Florin Iordache, ales noul preşedinte al Consiliului Legislativ Florin Iordache a fost ales, marți, in funcția de președinte al Consiliului Legislativ, la o diferența zdrobitoare fața de contracandidatul sau.Plenul Parlamentului a decis numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. Social – democratul a beneficiat de 185 de voturi pentru si 43 contra.Principalul sau contracandidat – Augustin Zegrean, susținut de PNL, a obtinut 41 de voturi pentru si 187 contra. Ultma poziție a fost ocupata de Ionut Duli Mazalu, cu 2 voturi pentru si 226 contra.Noul președinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

