- Florin Ionel Moise a fost numit miercuri, in plenul Senatului, pentru un mandat de patru ani, ca presedinte al Agentiei Nationale de Integritate. In favoarea lui Moise au votat 78 de senatori, inregistrandu-se si opt abtineri. Noul presedinte a rostit juramantul de credinta in fata membrilor Senatului.

- Pentru vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate (ANI), care de mai bine de un an și jumatate gireaza conducerea instituției, fabula lui Grigore Alexandrescu, „Lupul moralist” i se potrivește perfect. Agentia Nationala de Integritate, condusa de vicepreședintele Florin Ionel Moise, a anunțat…

- Bogdan Stan a fost ultimul președinte al Agenției Naționale de Integritate care a primit un vot in Parlament. Mandatul sau a expirat in decembrie 2019. El a incercat o negociere secreta cu premierul Ludovic Orban pentru a i se prelungi perioada in fruntea ANI cu inca un an, prin Ordonanța de Urgența…

- Consiliul Național de Integritate, intrunit in ședința publica, luni, a verificat dosarul depus de vicepreședintele Florin Ionel Moise, care candideaza pentru a deveni președintele Agenției Naționale de Integritate. Acesta a fost admis. Consiliul Național de Integritate a declarat „admis”…