- Facilitatea de credit de 100 milioane de euro acordata, in 2017, grupului NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de mall-uri din Romania, a fost transformata in credit verde prin adaugarea unor componente ESG (de mediu, sociale si de guvernanta). Imprumutul acordat pe trei ani este bilateral, adica…

- Peste 600 de persoane s-au imunizat deja impotriva Covid-19 pana la aceasta ora in primul centru drive-thru amplasat in Piața Constituției din București. Doar in primele opt ore de la deschiderea centrului, au fost vaccinați 509 oameni, a anunțat Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu.

- Sorana Cîrstea a declarat, duminica, dupa ce a câstigat turneul de la Istanbul, ca nu se astepta la acest succes si ca spera sa revina în Turcia pentru a-si apara trofeul, informeaza News.ro."Multumesc echipei mele, pentru ca ati fost alaturi de mine, știu ca nu este usor.…

- Ca tranzitia energetica sa fie una de succes, este absolut necesar sa ne folosim de avantajul competitiv asigurat de disponibilitatea unor resurse precum gazele naturale, se arata intr-o opinie semnata Franck Neel, presedintele Federatiei Patronale Petrol si Gaze (FPPG), privind Taxonomia. Pe…

- ”Nimeni nu merita o viața traita in teama, nicio familie nu trebuie sa devina teatru de razboi. Cu atat mai mult cu cat, in cazurile de violența domestica, exista ordin de protecție emis. Este și motivul pentru care le mulțumesc deputaților juriști pentru raportul favorabil la inițiativa care reglementeaza…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a afirmat miercuri, intr-o sedinta de guvern, ca discutiile initiale de la Viena ale Iranului cu SUA si celelalte puterni mondiale au fost un succes care a deschis un capitol nou pentru salvarea acordului nuclear din 2015.

- Scrimera romana Maria Boldor a fost eliminata in primul tur al tabloului principal al turneului de la Doha. Floretista tricolora a pierdut meciul cu Anna Sauer (Germania), 5-15, și a incheiat Grand Prix-ul de floreta din Qatar pe locul 47, informeaza Federatia Romana de Scrima. La masculin, Silviu Roșu…

- CSM Targoviste a castigat meciul de pe teren propriu cu CSM Satu Mare, scor 70-66 (27-15, 13-19, 13-18, 17-14). Partida din Sala „loan Valerian” a contat pentru turneul 9 din Liga Nationala de baschet feminin.Elevele lui Catalin Tanase au reusit un rezultat surprinzator, in conditiile in care Satu Mare…