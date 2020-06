Scriitorul Florin Iaru este de parere ca, dupa 30 de ani de la evenimentele violente care au pus capat Fenomenului „Piata Universitatii”, nu este posibila o repetare a lui, pentru ca niciun guvern nu ar avea curaj sa faca ceea ce a facut guvernarea Roman - Iliescu in 1990, a declarat el pentru News.ro. Considera ca a rezultat „o catastrofa nationala, pentru ca din clipa aia Romania s-a dus in jos timp de zece ani fara nici cea mai mica simpatie din jur”, potrivit news.ro.

