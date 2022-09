“Let’s Do It, Romania!” organizează pe 17 septembrie o nouă zi de curăţenie naţională

Let’s Do It, Romania!” desfășoară pe 17 septembrie a.c. o nouă zi de curăţenie naţională, în 34 de judeţe. În fiecare an, mii de voluntari se implică pentru a curăța diferite zone, din orașul în care locuiesc.… [citeste mai departe]