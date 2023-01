Stiri pe aceeasi tema

- De vineri și pana duminica, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacau va gazdui cel de-al treilea turneu al Seriei de Est din cadrul campionatului Diviziei A2 la volei masculin. Zilnic vor avea cate doua partide, orarul confruntarilor diferind insa in toate cele trei zile. Sa notam ca sambata, Sala…

- La partida de campionat CSM-Știința Bacau- CSM Targoviște, programata duminica, 22 ianuarie, de la ora 17.00, in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, va fi comemorat antrenorul de al carui nume se leaga succesele celei mai performante echipe bacauane de dupa 1989 Primul meci fara Florin Grapa in Sala…

- Miercuri, trei dintre echipele clubului tutelat de municipalitate (prim-divizionara de handbal masculin, divizionara secunda de handbal feminin și voleibalistele de la CSM-Știința) și-au reluat pregatirile, intalnindu-se și pentru o fotografie de grup, la inceput de an, in Sala Sporturilor „Narcisa…

- Finalul de an a adus motive de bucurie și pentru elevii clubului Nicole Dance Academy din Onești care a organizat un spectacol de Craciun la Casa de Cultura „Ion Talianu” din Targu Ocna. Fiind la cea de-a II-a ediție, „Poveste de Craciun” a adus pe scena pe membrii clubului care activeaza la secțiunile…

- Sambata, in etapa a șaptea a Diviziei A1 la volei feminin, CSM-Știința Bacau va evolua, de la ora 16.00, la Buziaș, in compania celor de la CSM Lugoj. Inițial, jocul era programat in Bacau, insa in condițiile in care Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” gazduiește in aceasta perioada Naționalele de gimnastica…

- CSM- Știința Bacau- CSM București (azi, ora 15.00, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”) Ce urmeaza dupa primul set caștigat? Ideal ar fi primele puncte. Daca nu trei, atunci macar doua. Greu, dar nu imposibil pentru prim-divizionara de volei feminin CSM-Știința Bacau. Dupa un start de campionat cu trei…

- Invinsa in primele doua meciuri de campionat, CSM Știința Bacau pornește cu șansa a doua și azi, de la ora 16.00, in partida pe care o va susține in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, impotriva Rapidului București Astazi, de la ora 16.00, CSM Știința Bacau primește vizita Rapidului București, in etapa…

- La Școala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu” Lespezi, din comuna Garleni, jud. Bacau s-a desfașurat astazi, 04.11.2022 activitatea extrracuriculara ,,Carnavalul personajelor”, activitate coordonata de doamnele invațatoare Branzei Corina și Saila Mihaela. In cadrul acestei manifestari avand ca scop principal…