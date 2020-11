Stiri pe aceeasi tema

- FC Rapid a anuntat, sambata, ca fotbalistul Lucian Goge a fost testat pozitiv cu coronavirus, potrivit news.ro.Jucatorul a prezentat simptome, dar acum se simte bine. Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt…

- Cu toții il vedem mereu in rolul de chef, insa puțini știu cum este Sorin Bontea in rolul de tata. Este casatorit de peste 25 de ani și are doi copii superbi. Fiica lui cea mare, Miruna, a implinit de curand varsta majoratului și este hotarata in privința ocupației pe care dorește sa o aiba in viitor.

- FC Hermannstadt a anuntat, miercuri seara, ca jucatorul gasit infectat cu coronavirus saptamana trecuta a facut un nou test cu rezultat pozitiv.Fotbalistul respectiv, al carui nume nu este precizat, este in continuare asimptomatic. “Fotbalistul depistat pozitiv cu o saptamana in urma…

- Fotbalistul echipei Reading, George Puscas, a inscris unicul gol al meciului castigat, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Watford, in liga a doua engleza, informeaza News.ro. Puscas, integralist la gazde, a marcat in minutul 41.Citește și: FOTO-VIDEO Protest anti-masca…

- Edi Iordanescu ar face orice pentru soția lui insarcinata, și chiar asta a și facut in trafic, fara sa mai țina cont de nimic. Aceasta a incalcat regulile de circulație de dragul mamei viitorului sau copil. Cum au fost surprinși in trafic de paparazzii Spynews.ro!

- Jucatorul de banda Cengiz Under a fost imprumutat un sezon de AS Roma la Leicester, cu optiune de cumparare la finalul perioadei, informeaza BBC.Fotbalistul de 23 de ani a jucat 88 de meciuri pentru Roma in toate competitiile, marcand 17 goluri, potrivit news.ro. Citește și: Șeful Jandarmeriei…

- Gafa incredibila facuta de fostul premier Petre Roman! Politicianul nu pare sa aiba timp pentru a respecta legea, iar paparazzii Spynews.ro l-au surprins in timp ce a pus in pericol atat viata lui, cat si a celor din jur!